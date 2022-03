Ucraina, doppio appello in tv del pozzallese Giovanni Bruno

Pozzallo – Due appelli alla tv italiana in 24 ore per il pozzallese Giovanni Bruno in diretta da Kherson, dov’è bloccato da 12 giorni a causa della guerra, con la moglie ucraina e la figlia di neanche 2 anni. La città bombardata sarebbe stata completamente conquistata dall’esercito russo “ma dentro si continua in qualche modo a vivere - ha detto martedì al programma tv Casa Minutella (a questo link, la puntata integrale) -, tutte le mattine usciamo alla ricerca di cibo: ci sono gli agricoltori locali che vendono patate, cipolle o carote. I supermercati ormai sono completamente vuoti".

"Per fare la spesa - continua - passano almeno due ore, poi si rientra subito a casa e ci chiudiamo nella speranza di arrivare all’indomani mattina. Ora, però, mia moglie ha finito le medicine per la tiroide e non arriva niente”. Il marittimo ragusano è in contatto costante con l’unità di crisi della Farnesina: “Qua ci sono più di 40 tra italiani e parenti di italiani che vogliono andarsene” ma l’evacuazione “non è semplice, perché ci sono combattimenti lungo le strade che portano al confine”.

Hanno provato a scappare ma “ci hanno rimandato indietro: per fortuna non ci hanno sparato, ci sono posti di blocco a tutte le uscite”. “Di solito viviamo in Italia, quando sbarco lei torna - aggiunge -. Siccome abbiamo una bimba piccola, stavolta ho deciso di andarle a prenderle, saremmo dovuti tornare in Sicilia il 5 marzo”. Ieri, mercoledì, un nuovo collegamento con Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque: a questo link, il video-appello ripetuto ai microfoni della trasmissione Mediaset.