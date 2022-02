Ucraina, Elisa e mamma Elena salve: in viaggio verso la Sicilia

Palermo – Elena Pastux, la piccola figlia Elisa di 8 anni e la primogenita di 23 anni si trovano da questa mattina al sicuro, in Polonia. Un cordone di uomini di buona volontà è riuscito a portare fuori dalla guerra la bimba disabile in carrozzina insieme alla mamma e alla sorella maggiore. “Mi hanno aiutato volontari, dottori e poliziotti ucraini - dice la donna -. Una signora polacca è riuscita a farmi passare. Elisa è raffreddata. Domani c’è un aereo da Cracovia per Palermo, dobbiamo comprare il biglietto”. Il loro arrivo nel capoluogo siciliano è atteso dunque martedì.

“Farò il possibile per aiutarle a rientrare il prima possibile" aveva assicurato ieri sera il sindaco Leoluca Orlando rispondendo all'appello di Elena, che da anni vive in Sicilia. Era da poco tornata nel suo Paese per portare sull’Isola l’altra figlia 23enne, prima che cominciasse la guerra, ma questa le è scoppiata davanti agli occhi proprio in quei giorni: non ha fatto in tempo a riattraversare il confine ed è rimasta bloccata laggiù con la bambina tetraplegica in carrozzina.

Elisa, alunna dell’istituto comprensivo Perez Calcutta, non può camminare e soffre di una patologia invalidante all'intestino che la rende allergica a molti alimenti. La situazione è disperata: la madre ha quasi finito il cibo per lei e l’unica maniera per chiedere aiuto sono stati i social. Ogni tanto a qualcosa servono anche loro. "Sono in contatto con la Farnesina e le ambasciate competenti - aveva aggiunto Orlando -, voglio coinvolgere anche l'Anci per cercare di istituire corridoi umanitari”. In Ucraina, infatti, ci sono anche altri siciliani bisognosi di assistenza, impossibilitati a tornare in patria.