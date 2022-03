Ucraina, Giovanni Bruno e famiglia a Pozzallo martedì sera

Pozzallo - Giovanni Bruno e famiglia arriveranno martedì sera con un volo diretto da Bucarest a Palermo e dunque al massimo mercoledì il marittimo pozzallese, la moglie ucraina e la loro figlioletta di 2 anni dovrebbero essere a Pozzallo, che li aspetta per riabbracciarli dopo la loro odissea nella guerra a Kherson. Il Comune ragusano ha condiviso sul profilo Facebook il servizio del Tg1 andato in onda ieri sera, che alleghiamo, in cui la troupe Rai s’è offerta di “scortarli” attraverso i check point militari fino in Romania.