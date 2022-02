Ucraina, Morandi canta "Cera un ragazzo". VIDEO

Bologna - "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones". Gianni Morandi si è presentato al presidio per la pace in Ucraina, in piazza Maggiore a Bologna, con una delle sue più celebri canzoni. "Canto, d’altronde è questo che so fare", ha detto prima di imbracciare la chitarra di fronte alle migliaia di persone presenti alla fiaccolata. Piazza Maggiore è gremita. Tanta commozione anche sulle note di un brano simbolo della guerra del Vietnam.