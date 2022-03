PALERMO, 01 MAR Anche il Teatro Biondo di Palermo aderisce all'iniziativa simbolica lanciata da Andrea De Rosa, direttore del TPE Teatro Piemonte Europa: ogni rappresentazione teatrale sarà preceduta dal suono di una sirena d'allarme seguito da un messaggio di solidarietà con il popolo ucraino. "Questa che state ascoltando recita il testo è una sirena d'allarme ma ad essa non farà seguito nessuno colpo di cannone, nessuno strepito di mitragliatrice, nessuna esplosione di bombe, perché si tratta di un suono registrato, di un suono finto. Purtroppo, quello vero è tornato a risuonare ai confini d'Europa. Abbiamo deciso di introdurre lo spettacolo che sta per cominciare con questo suono per dire che non siamo indifferenti alla tragedia che si sta consumando in queste ore, che ripudiamo la guerra e che ci stringiamo con commozione e solidarietà al dolore delle vittime".

Oltre al Teatro Biondo di Palermo, hanno aderito finora all'iniziativa numerosi teatri in Italia e all'estero. (ANSA).