È ufficiale, Pino Drago nuovo manager Asp Ragusa

Ragusa - È il dottore Pino Drago il nuovo manager dell'Asp di Ragusa, come anticipato ampiamente da Ragusanews domenica scorsa. Il governo Schifani, nel corso della seduta di giunta di questa sera, ha designato, su proposta dell'assessore alla Salute Giovanna Volo, i nuovi manager della sanità siciliana.

Queste le nomine in Sicilia:

Nomi e Aziende Sanitarie

Asp Palermo: Daniela FaraoniAsp Catania: Giuseppe Laganga SenzioAsp Messina: Giuseppe CuccìAsp Trapani: Ferdinando CroceAsp Agrigento: Giuseppe CapodieciAsp Enna: Mario ZappiaAsp Ragusa: Giuseppe DragoAsp Siracusa: Alessandro CaltagironeAsp Caltanissetta: Salvatore Lucio FicarraArnas Garibaldi di Catania: Giuseppe GiammancoArnas Civico di Palermo: Walter MessinaVilla Sofia-Cervello di Palermo: Roberto CollettiOspedale Papardo di Messina: Catena Di BlasiOspedale Cannizzaro di Catania: Salvatore GiuffridaIrccs Bonino Pulejo di Messina: Maurizio LanzaPoliclinico di Palermo: Marzia FurnariPoliclinico di Catania: Gaetano Sirna (prorogato fino al collocamento in quiescenza)Policlinico di Messina: Giorgio Santonocito.

I nominativi dei direttori generali delle 15 strutture sanitarie regionali e dei 3 policlinici universitari, così come previsto dalla normativa vigente, sono stati scelti dalla rosa dei 49 idonei stilata sulla base delle valutazioni della Commissione di selezione. In attesa del completamento dell’iter con il parere della commissione Affari istituzionali dell’Ars, i designati guideranno già da domani le stesse aziende in qualità di commissari straordinari, ad eccezione di Gaetano Sirna confermato direttore generale del Policlinico di Catania fino a ottobre 2025. Per quanto riguarda gli ospedali universitari di Palermo e Messina, i vertici sono stati individuati all’interno di una terna proposta dai rispettivi rettori e sono, oltre a Sirna, Maria Grazia Furnari al Policlinico di Palermo e Giorgio Giulio Santonocito al Policlinico di Messina.