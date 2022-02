Ufo a Trabia: pianeta, alieni o drone-spia? VIDEO

Trabia, Pa - Dividono come al solito gli utenti i filmati condivisi su Facebook dal gruppo Ufoglobal Italia, come questo di un paio di notti fa, dalla provincia palermitana. Alle risposte più scontate, che identificano la sfera luminosa con qualche pianeta, coi tempi che corrono si aggiungono altre congetture. Come quella di droni militari che sorvegliano la Sicilia. Ipotesi comunque meno improbabile dell’astronave extraterrestre.