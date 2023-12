Uiltec, in Sicilia nasce l’Area Vasta

Ragusa - La Macro area sud est Sicilia diventa Area Vasta e asse portante della Uiltec in Sicilia. Andrea Bottaro è stato eletto segretario generale della nuova struttura sindacale comprendente Siracusa, Ragusa Caltanissetta, Enna e Palermo.

Bottaro lascia l'attuale incarico di segretario organizzativo della Uiltec nazionale, dopo aver seguito per la stessa l'intero settore energia, siglando i contratti nazionali, oltre ad importanti accordi come lo statuto della persona con Enel. Perfezionata anche la struttura organizzativa della segretaria regionale Uiltec con Giuseppe Scarpata (Ragusa), Maurizio Castania (Caltanissetta), Maurizio Terrani (Palermo), Giuseppe Di Natale (Siracusa).

L’accorpamento della macro area del Sudest Sicilia alla struttura regionale Sicilia Palermo genera una delle organizzazioni più grandi ed importanti della Uiltec in Italia. Una realtà, quella siciliana, che offre i migliori players industriali nazionali della gomma plastica e della chimica di base, in cui sono presenti i petrolchimici di Siracusa, Ragusa, Gela e Milazzo e che dovrà gestire la transizione energetica a livello insulare. Attenzione particolare ai nuovi ambiti regionali e territoriali per il servizio idrico integrato e della distribuzione del gas.

La Sicilia avrà un ruolo fondamentale, per il contributo importante che fornirà al Paese in termini di estrazione, raffinazione e generazione di energia elettrica. Le parole della segretaria nazionale Uiltec: "Una prospettiva strategica - ha dichiarato Daniela Piras, segretaria generale della Uiltec nazionale - perché dovrà guardare allo sviluppo degli asset industriali dell'intera Sicilia, fondamentali per l'economia nazionale. Per queste ragioni contiamo su un dirigente che conosce bene il territorio e che ha maturato in questi anni esperienze importanti a livello nazionale. Siamo certi che Andrea Bottaro farà bene, impostando un'azione sindacale basata sul supporto di un'economia sostenibile e della tutela del lavoro. La Uiltec crede al 'Green deal', ma senza un vero e proprio 'Social deal' non c'è futuro".