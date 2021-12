Un abito da sposa in dono per spose in difficoltà

Comiso - Donato al Comune di Comiso un abito da sposa. Una delegazione dei volontari del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, tra loro anche il consigliere comunale Maria Stella Modica, è stata ricevuta dal sindaco Maria Rita Schembari in Municipio che ha ricevuto il prezioso e insolito dono.

Si tratta, infatti, di un bellissimo abito da sposa nuovo, offerto da un atelier assieme a tanti altri. Quello destinato al Comune di Comiso sarà messo a disposizione dai servizi sociali come abito in prestito per spose che convoleranno a nozze e che avranno bisogno di questo tipo di sostegno per coronare il loro sogno di poter indossare per il loro matrimonio il classico “abito bianco” da fiaba.