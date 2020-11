Un Black Friday così dolce non si era mai visto!

Da diversi anni, l’ultimo venerdì di novembre, in tutto il mondo, viene ricordato come il venerdì nero. In questo periodo sarà difficile immaginare lunghe file fuori dai negozi nella speranza di fare l’affare dell’anno. Proprio per questo da Cannolia hanno pensato ad una doppia iniziativa rivolta ai loro followers attraverso il sito internet e ai clienti di Scicli che li andranno a trovare in bottega o opteranno per la consegna personalizzata a domicilio.

Un vero e proprio regalo per tutti i loro clienti. Su Cannolia.it è possibile scegliere i prodotti più desiderati fra Cannoli, Dorini, Panettoni o Pandori e prima del check-out, nella sezione carrello, utilizzando il codice BLKFRD2020 si otterrà uno sconto sorpresa da paura.

In bottega, invece, è possibile ricevere uno sconto del 40% sulla Box Premium di Cannolia (10 Cannoli) che quindi costerà solo 15 euro, anziché 25. Saranno serviti da asporto con cialde, granelle e sacca a poches a parte, quindi consumabili a proprio piacimento, entro 3/4 giorni. ATTENZIONE, il codice è possibile usarlo solo una volta, quindi il consiglio è di non fare prove o simulazioni perché dopo il primo tentativo non si potrà più utilizzare.

La promo è valida solo venerdì 27 novembre, per tutti gli ordini consegnati entro il mese.

Il 2020 lo ricorderemo per sempre e il Black Friday di quest’anno, con Cannolia, sarà il più dolce della tua vita!