Un decesso Covid il 6 giugno, a Ragusa e Modica metà dei positivi totali

Ragusa - Un altro decesso nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa ma, dopo il leggero aumento di domenica, sono tornati a calare decisamente contagi e ricoveri: nel bollettino Asp di oggi, lunedì 6 giugno, i residenti positivi sono in tutto 1592 (32 in meno di ieri); 30 dei quali ricoverati (9 in meno) tra gli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo.

Il dettaglio dei casi, nei 12 comuni del territorio ibleo: 45 Acate, 38 Chiaramonte Gulfi, 111 Comiso, 21 Giarratana, 90 Ispica, 359 Modica, 1 Monterosso, 143 Pozzallo, 464 Ragusa (che con Modica raccoglie oltre metà del totale), 35 Santa Croce Camerina, 75 Scicli, 180 Vittoria. I cittadini guariti sfiorano ormai quota 93mila; 1.185.539 i tamponi eseguiti da inizio emergenza, tra rapidi e molecolari.