Un'escursione a Cava Bibbinello. VIDEO

Palazzolo Acreide - La Cava Bibbinello è uno stretto canyon naturale di origine carsica tipica dell’altipiano ibleo che ha una lunghezza complessiva di circa 6 Km e termina come affluente dell’Anapo. L’andamento iniziale della cava è rettilineo per poi proseguire con una serie di stretti meandri e il progressivo aumento dell’altezza delle pareti rocciose.

Nella seconda metà i meandri si addolciscono fino all’intersezione con la valle dell’Anapo. Le rocce sono calcaree ed appartengono alla formazione dei calcari di Palazzolo di transizione che testimoniano una zona intermedia tra i sedimenti bacinali dell’area ragusana e i sedimenti di acque basse del siracusano durante l’arco dell’età miocenica.

La cava Bibbinello non raggiunge una grande ampiezza laterale delle sponde al contrario dell’altezza questo favorisce un microclima costante anche in estate con una temperatura fresca ed umida; la vegetazione è particolarmente rigogliosa con una copertura vegetale quasi totale in cui domina il leccio. Il percorso che ne permette la fruizione e quindi la percorrenza al suo interno, nella parte iniziale, oltre a permettere di visitare la ben conosciuta chiesa rupestre, attraversa un suggestivo campo scout gestito dal Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani di proprietà della diocesi netina.

Il campo scout ha come base le fabbriche restaurate di un vecchio mulino. Superata la base netina il sentiero percorre il fondo della cava con l’attraversamento del torrente in più punti per giungere ad una breve radura dove si può ammirare un altro mulino doppio ancora in parte in buone condizioni. La cava prosegue nel suo tratto finale fino ad immettersi nella valle dell’Anapo, qui sulle pareti si apre una piccola necropoli tardo antica, costituita da tombe ad arcosolio.