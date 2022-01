Il 27 gennaio, in occasione dei Cento Anni dalla scomparsa di Giovanni Verga, la Manifestazione Nazionale “Verga 100”, proporrà una serie di attività dedicate al celebre Scrittore Vizzinese. Iniziative che si svolgeranno online, viste le restrizioni dovute dalla pandemia, ma che non mancheranno di omaggiare al meglio la memoria del Novelliere. In tale giorno sarà mostrato ufficialmente il Francobollo del Centenario.

Nella foto: il francobollo del 1972.