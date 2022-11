Milo - Un francobollo per Franco Battiato. Venerdì 25 Novembre alle ore 10, al Centro Servizi "Cav. Salvatore Arcidiacono" di Milo si terrà la cerimonia di presentazione del Francobollo appartenente alla serie tematica: "Le Eccellenze Italiane dello Spettacolo", dedicato a Franco Battiato Il francobollo è emesso dal MISE e realizzato da IPZS. Nel corso della cerimonia sarà attivato il servizio filatelico con annullo a cura di Poste Italiane.

In questi giorni sono in corso di emissione altri francobolli in memoria di Lina Wertmuller (deceduta il 9 dicembre 2021), di Raffaella Carrà (scomparsa il 5 luglio 2021), Carla Fracci (morta il 27 maggio 2021), Monica Vitti (deceduta il 2 febbraio 2022) e di Maria Ilva Biolcati, in arte Milva (scomparsa il 23 aprile 2021). L'ultima emissione è riservata allo scrittore Giuseppe Antonio Borgese nel 140° anniversario della nascita (Polizzi Generosa, 12 novembre 1882).