Un guarito ogni 5 torna positivo, ma con meno sintomi

Un paziente su 5 guariti da Covid-19 torna positivo dopo qualche settimana, ma meno dell'1% ha una vera reinfezione: sono i dati emersi da uno studio della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli e Università Cattolica, campus di Roma, condotto su 176 pazienti guariti da aprile a giugno.

"Alcuni pazienti guariti da Covid-19, con tanto di tampone molecolare negativo, a distanza variabile di tempo possono risultare nuovamente positivi al tampone pur in assenza di qualunque sintomo - spiegano gli autori della ricerca -. Al momento non è dato sapere se questi pazienti" che tornano positivi al Coronavirus "siano contagiosi e vadano dunque di nuovo quarantenati”. Per questo, "saranno necessari ulteriori studi per stabilire se tali pazienti possano effettivamente trasmettere il virus".