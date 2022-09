Un lettore del Corriere in vacanza nel ragusano, tra la spazzatura

Ragusa - Lo scandalo dei rifiuti per strada, del mancato conferimento della spazzatura in discarica, il caso drammatico e oltre ogni immaginazione di Modica, sbarcano sulle cronache della stampa nazionale.

E a scrivere lettere in redazione non sono solo i lettori di Ragusanews, ma anche quelli dell'autorevolissimo Corriere della Sera, che oggi, a pagina 33, racconta, con tanto di foto, la vacanza tra i rifiuti di un lettore. Cattiva pubblicità al territorio ibleo? Forse è venuto il momento di capire che l'atteggiamento "protezionista" con gli altri, e sincero nel privato delle mura domestiche dove si impreca contro i governi, non porta da nessuna parte. E le lettere in redazione esprimono sempre l'opinione dei lettori, che per un giornale sono sacri.

In questi mesi Ragusanews è stata accusato di essere un giornale che parla male dei luoghi in cui è maggiormente letto. Ebbene, nascondere la polvere sotto al tappeto porta a questo. A dire la verità, se non siamo noi, saranno gli altri. Più autorevoli e più letti di noi.