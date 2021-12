Un milione di euro a Pozzallo per dire fine agli allagamenti

Pozzallo - Dopo aver espletato la gara di appalto di € 500.000 per le opere contro il rischio idrogeologico e l’esondazione delle acque piovane di via dello Stadio e della località Primo Scivolo, una seconda gara d’appalto di 1 milione di euro, si è conclusa questa volta per lavori contro l’allagamento delle vie Cattaneo, Largo dei Vespri, Alfieri e Viale Europa-Orione.

In questo caso l’impresa aggiudicatrice è la Giada Costruzioni s.r.l. di Ventimiglia di Sicilia (PA), che ha prodotto un ribasso del 30,0691%.

Anche in questo caso, si tratta di opere interamente finanziate dal Governo Nazionale che dovrebbero risolvere, seppur parzialmente, i gravi danni prodotti dagli eventi meteorologici avversi che purtroppo saranno sempre più caratterizzati da abbondanti ed improvvise piogge, che colpiscono tanti territori italiani ed europei.

Sono queste le prime due gare di appalto i cui lavori inizieranno nei prossimi mesi.

Altre gare sono già in programma nel primo trimestre dell’anno prossimo, per una somma complessiva di quasi 6 milioni di euro, finanziate dal Governo Nazionale.

Il sindaco Roberto Ammatuna: “continuano a ritmo incessante le gare di appalto per mettere in sicurezza il territorio, sempre più colpito da eventi meteorologici avversi caratterizzati da piogge abbondanti.

Insieme ai tanti lavori di arredo, che sono visibili a tutti, l’Amministrazione Comunale sta investendo somme consistenti per garantire maggiore tranquillità e sicurezza a tutti i cittadini di Pozzallo”.