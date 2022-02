Un morto Covid nel ragusano il 9 febbraio, 451 da inizio epidemia

Ragusa - Ancora un decesso in provincia di Ragusa a causa del Covid. Sale quindi a 451 il numero delle persone residenti in provincia di Ragusa decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i contagi si registra un altro calo dei positivi, che scendono così a 8.039 (ieri erano 8.294): di questi, 7.916 si trovano in isolamento domiciliare, 94 ricoverati tra gli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 28 in Rsa Covid e 1 in Foresteria Covid.

I dati per Comune: Acate 235 (-30), Chiaramonte Gulfi 158 (+2), Comiso 862 (-37), Giarratana 66 (+9), Ispica 376 (+11), Modica 1.446 (-73), Monterosso Almo 20 (=), Pozzallo 655 (+7), Ragusa 1.756 (23), Santa Croce Camerina 259 (=), Scicli 605 (-18), Vittoria 1.478 (-104).

Dei 94 ricoverati, 56 si trovano al Giovanni Paolo II di Ragusa: 27 nel reparto di Malattie Infettive, 25 in Astanteria Covid e 4 in Terapia Intensiva. All’ospedale Maggiore di Modica sono ricoverati 12 pazienti: 10 in Malattie Infettive, 1 in Nefrologia e 1 in Geriatria. Mentre al Guzzardi di Vittoria sono 26: tutti in Medicina Covid. Salgono a 45.813 i guariti totali.