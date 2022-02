Un solo medico al Pte di Pozzallo

Pozzallo - Il PTE di Pozzallo da presidio territoriale di emergenza diventa esso stesso emergenza. E’ rimasto un solo medico a garantire l’importante struttura preposta alla gestione delle urgenze di moderata entità. Dovrebbe garantire tre turni orari di 8 ore per 31 giorni. E così, invece di svolgere le contrattuali 158 ore mensili, all’unico medico rimasto gli si chiede di farne 324 in 27 giorni lavorativi, vale a dire 12 ore al giorno.

L’Asp di Ragusa pubblica molto spesso i bandi per il reclutamento di personale medico dedicati a questi presidi, ma il risultato è sempre negativo.

Inutile sottolineare l’importanza di queste strutture organizzate per decongestionare il pronto soccorso dai codici bianchi e da parte dei codici verdi. Tutti i PTE debbono essere attrezzati tecnologicamente con sterilizzatrice, elettrocardiografo, scialitica, kit di laboratorio per assicurare un “trattamento delle urgenze minori e ad una prima stabilizzazione del paziente ad alta complessità” (cfr DM70/2015).