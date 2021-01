Un VIDEO racconta l'antica farmacia negli anni Venti

Scicli - Piccoli Musei Narranti. E' il titolo dell'iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Piccoli Musei e fatta propria dall'associazione culturale Tanit di Scicli, che ha prodotto un video in cui racconta, come l'antica farmacia Cartia di via Mormina Penna era vissuta durante gli anni Venti, con una retrospettiva divertente sulla clientela ma anche sulle modalità di interagire degli abitanti di Scicli con la figura dello speziale, leggendolo, come vuole l’iniziativa nazionale, direttamente dalle fonti dirette.

Tanit Scicli, in collaborazione con la famiglia Cartia, ha aperto i battenti del museo il 6 aprile del 2014.