Una anguria di 116 chili in Sicilia

Gela - Pesa 116 chili e ha superato il record del 2019, l’anguria più grande e dolce d’Italia. Accade a Gela, grazie alla determinazione del signor Franco Palumbo e alla collaborazione di un agricoltore niscemese. Ribattezzata Miss Anguria, il gigante verde ha trionfato alla gara che si è svolta a Novellara. Palumbo due anni fa riuscì a portare in città un esemplare da ben 96 chili. Oggi si gode la soddisfazione di esporre ai propri clienti un esemplare più unico che raro. Enorme la curiosità dei clienti come tanti sono gli interrogativi dei consumatori. In realtà, questo tipo di anguria, denominata Carolina cross è la più grande anguria del mondo.

Si tratta di una varietà che produce frutti giganti grazie alla sua genetica da concorso: lunghi, grandi e succosi che, nelle condizioni ottimali, possono arrivare a pesare fino a 100 kg. La domanda è lecità: avrà il sapore di zucchina?