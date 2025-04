Una bibliocasetta Ragusa in Via Archimede

Ragusa - Nuova Acropoli Ragusa ha installato la “bibliocasetta” della città a Villa Aylan in Via Archimede.

La piccola libreria gratuita, interamente costruita e gestita dai volontari di Nuova Acropoli, contiene libri di vario genere messi a disposizione di tutti ed è diventata un luogo di condivisione e di diffusione della lettura grazie alla collaborazione di tutti. Il cosiddetto “book sharing”, lo scambio gratuito di libri, ormai diffusissimo a livello internazionale, riscuote molto successo a Ragusa per il funzionamento davvero semplice della bibliocasetta: si può prendere un libro e lasciarne un altro, leggere un libro e rimetterlo nella bibliocasetta o ancora donare dei libri.

I cittadini diventano così protagonisti e usufruiscono di librerie gratuite per condividere libri che hanno amato e che vogliono mettere a disposizione affinché altri li leggano o semplicemente per “far spazio” nelle proprie librerie evitando di gettare testi ancora in buone condizioni e validi.