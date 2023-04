Una borsa di studio in memoria di Cettina Scivoletto

Modica - Il 4 gennaio 2023 si spegneva improvvisamente, all’età di 50 anni, la Professoressa Cettina Scivoletto, docente di Francese dell’Istituto “Giovanni Verga “di Modica, lasciando scossa tutta la comunità. In ricordo della compianta professoressa e della sua grande passione profusa nell’insegnamento della lingua Francese, l’Inner Wheel Club di Ragusa- Contea di Modica, distretto 211, ha voluto istituire un premio destinato agli studenti più meritevoli della scuola “G. Verga” dove Cettina Scivoletto ha insegnato per oltre 10 anni. Il bando “Prof.ssa Cettina Scivoletto” prevede il pagamento della tassa di esame per il conseguimento della certificazione DELF B1 ed è rivolto agli alunni iscritti all’indirizzo linguistico dell’I.S.S. “G. Verga” che si sono più distinti nello studio della lingua francese.

Con questo piccolo riconoscimento L’Inner Wheel punta a supportare la formazione dei giovani della scuola “G. Verga”, offrendo loro la possibilità di sviluppare ulteriori competenze linguistiche. La finalità dell’iniziativa è, infatti, quella di avvicinare gli studenti allo studio della lingua francese, per valorizzare l’importanza della conoscenza delle lingue straniere in un territorio a forte vocazione turistica e, altresì, per ricordare la compianta professoressa, socia dell’Inner Wheel, che ha insegnato quella disciplina sempre con grande passione e spirito di abnegazione. La scuola era infatti, per la professoressa Cettina, un luogo di incontro e di scambio relazionale e le iniziative che ha realizzato nel corso degli anni sono state sempre finalizzate non solo all’acquisizione di competenze culturali e linguistiche, ma anche allo sviluppo di un senso civico sempre maggiore nei suoi allievi.

Attraverso i progetti Erasmus e le attività didattiche, Cettina ha saputo promuovere atteggiamenti cooperativi e collaborativi tra gli studenti come condizione imprescindibile del processo di apprendimento in una scuola finalmente “inclusiva”; ha saputo creare un clima positivo di conoscenza, in cui attività costruttive e concrete rendessero proficuo il percorso di crescita degli studenti che tanto amava, in termini di sviluppo di identità, autonomia, motivazione intrinseca e responsabilità.

L’Inner Wheel ha voluto istituire un premio che porta il nome “Cettina Scivoletto” non soltanto in memoria dell’affetto e della profonda stima nutrita nei suo riguardi, ma anche per fare in modo che l’Istituto Superiore “Giovanni Verga”, i genitori, gli studenti e tutta la città di Modica possano trarre insegnamento dalla figura dell’amata professoressa ed avviare insieme un percorso di condivisione e di costruzione, come a lei sarebbe piaciuto. Un riconoscimento, nella speranza che a questa iniziativa si uniscano tanti altri momenti di riflessione per realizzare un approccio sempre più corretto all’insegnamento e alla didattica, nel solco della sua esperienza umana e professionale.