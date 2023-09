Una escursione a Case Lantieri a Noto. VIDEO

Noto - Le case Lantieri, in contrada Sbriulia, è un villaggio abbandonato. Si tratta di una quindicina di casupole immerse nel verde della campagna netina. Il piccolo villaggio è percorso da una stradella ai lati della quale si affacciano delle abitazioni a schiera. Alle spalle del filare di destra viè attaccata un'altra schiera di casupole che danno su una trazzera che collegava il villaggio alle contrade limitrofe. Gli edifici sono in uno stato di abbandono. Resistono dei sedili in pietra addossati alle pareti delle abitazioni, cisterne e collettori di acqua piovana, stacci per legare gli animali e due edicole votivi.

Sugli stipiti delle porte di alcune abitazioni sono incisi delle date: 1823, 1849, 1860. Di fronte al villaggio sul versante opposto di Cava Battali si osservano della cavità, tombe a grotticella dell'età del bronzo.