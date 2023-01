Una escursione alla fattoria Torresena a Noto. VIDEO

Noto - La fattoria Torresena prende il nome dall'ex feudo Torresena. E' una grande dimora circondata da palmizi e uliveti ed è in bella posizione panoramica (332 metri slm). Si gode la vista della vallata e del mare ionio. La masseria presenta una corte centrale ed è formata da più ambienti costruiti tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. La fattoria si presenta in uno stato di degrado. Infatti, buona parte dei tetti sono in rovina. Nei pressi della struttura è presente una necropoli dell'età del bronzo. Il video di Walking in Nature.