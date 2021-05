Una gardenia contro la sclerosi multipla a Ragusa

Ragusa - La sede generale di Bapr Ragusa ha ospitato un banchetto per la vendita delle gardenie il cui ricavato serve a sostenere la lotta contro la Sclerosi Multipla.

"Abbiamo contribuito alla giornata di raccolta fondi per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla. Lo abbiamo fatto “fisicamente”, con il cosiddetto “punto solidale” della Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sistemato all’ingresso della nostra Sede Centrale di Viale Europa a Ragusa", affermano i vertici di Banca Agricola Popolare Ragusa.

"Sono stati davvero tanti i nostri dipendenti, i clienti e gli utenti che hanno comprato i vasetti della Gardenia bianca, simbolo della lotta alla terribile malattia, durante la giornata di venerdì 28 maggio".

“Che dire, centoventisei gardenie in meno di quattro ore. Un risultato davvero soddisfacente – dichiara Francesca Cascone, consigliere della sezione provinciale della AISM – i nostri volontari sono rientrati in sede orgogliosi e felici, non ci aspettavamo tanta collaborazione e tanto entusiasmo nell’aver accolto la bontà e l’urgenza dell’evento. Grazie ancora alla Banca Agricola Popolare di Ragusa per averci accolto ed ospitato, e sostenuto così largamente. Speriamo proprio di poter fare il bis”.

Soddisfazione espressa anche da Arturo Schininà e Saverio Continella, Presidente e Direttore Generale della Bapr: “è stata una bella e costruttiva esperienza. Da anni la Banca fornisce il proprio contributo nelle raccolte fondi a favore di associazioni di ricerca medica. La novità di quest’anno, ovvero ospitare a casa nostra gli amici della AISM e le loro gardenie, è stata evidentemente bene accolta. Pertanto, ringraziamo i volontari della AISM per la loro preziosa opera, tutti coloro i quali hanno dato il loro contributo mostrandosi solidali in una battaglia di interesse collettivo, e soprattutto i tanti dipendenti della Bapr che hanno aderito all’invito. Questo dimostra che l’azienda tutta, nel suo complesso, si lascia coinvolgere nelle opere buone”.