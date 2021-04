Una liberazione da festeggiare in casa. La torta di Cannolia

Scicli - Ricordare l’anniversario della Liberazione è un dovere, festeggiarlo in casa un piacere e quest’anno potrebbe essere doppiamente di buon auspicio. Come tutte le ricorrenze importanti, anche questa deve essere ricordata con un dolce speciale. Ricordate la Tazza del Papà?

Lo scorso 19 marzo, i pasticceri di Cannolia hanno preparato un’edizione speciale del cannolo con una cialda modellata a forma di tazza, farcita con una pura ricotta al caffè e guarnita con chicchi di caffè tostati. Un successo senza precedenti apprezzato da tutti, anche perché a molti ricordava il sapore della coppa del nonno, tanto in voga a cavallo tra gli anni ottanta e novanta.

La particolarità di questo dolce sta nel suo sapore delicato che non stanca neanche dopo la seconda porzione. Per questo da Cannolia hanno deciso di replicarlo farcendo di ricotta al caffè un doppio strato di Millefoglie: un’edizione limitata e speciale per festeggiare l’anniversario della Liberazione.

Un dolce unico, disponibile solo per tutto il prossimo weekend, da asporto o con ritiro in bottega, pesa circa 700 grammi e costa solo 14 euro. Per non rischiare anche stavolta di non provare questa novità assoluta, è meglio prenotarla subito e di ritirarla venerdì, sabato o domenica, con l’augurio che sia una doppia liberazione per tutti!