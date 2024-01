"Una luce nel buio", concerto in chiesa a Ispica

Ispica - Si è svolto ieri sera 5 gennaio 2024 ad Ispica nella Chiesa di San Antonio Abate il concerto intitolato "Una luce nel buio" a chiusura degli eventi natalizi del Coro Libere Armonie di Rosolini ed Ispica diretto dai maestri Emanuele Calvo e Giuseppe Iozzia.

La manifestazione canora, svoltasi anche con il patrocinio del Comune di Ispica, ha visto oltre alla presenza del primo cittadino di Ispica Innocenzo Leontini e della giunta, una numerosa presenza di pubblico assiepato fin oltre il portone principale dell'edificio di culto.

La scaletta eseguita ha toccato canti quali Astro del Ciel, il Gloria di Vivaldi, l'Ave Maria di Caccini, Hallelujah salvation and glory, Holy night, White Christmas e The merry Christmas polka. Il coro è stato accompagnato dai maestri Stefano Cianci al pianoforte, Giuseppe Valenti alle percussioni, Paolo Rizza alla chitarra, Ivano Giunta, Salvatore Incatasciato, Giuseppe Denaro, Salvatore Fronte e Antonio Maucieri ai fiati, trombe ed ottone.

Sentito e commovente, e sottolineato da un lungo applauso da parte del pubblico, il ricordo da parte del maestro Giuseppe Iozzia della madre Mariuccia Motta, scomparsa il 31 dicembre scorso, e dell'amico e maestro Corrado Iacono. La rassegna corale sarà presente pure alla "Marcia per la pace" che si svolgerà a Pozzallo giorno 11 gennaio come testimonianza di solidarietà e volontà per costruire nuovamente un percorso di pace in Europa e nel Mediterraneo.