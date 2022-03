Una poltrona sull’Etna, rifiuti per Sant’Agata, e tanto altro ancora FOTO

Catania - Siamo arrivati a questo nel capoluogo etneo: una discarica a lato del Duomo, nel pieno centro storico. Per rendere l’idea dell’allarme rifiuti in città alleghiamo una seconda fotografia, pubblicata da una turista nelle sue stories.

La terza, incredibile: qualcuno arriva pure sull’Etna per gettare spazzatura ingombrante! Poltrone per i pellegrini stanchi anche in Via Orto Limoni, nella quarta foto. La quinta, scattata a Librino, pare il set di Gomorra. L’ultima è il giardinetto” antistante la stazione Centrale, dove qualcuno ha steso il bucato.