Una razza tremolante quattrocchi a Sampieri

Scicli - In questi ultimi giorni di inverno il mare ha restituito un pesce insolito nell'aspetto. E' la cosiddetta "tremolante", così definito in dialetto perchè dà una scarica elettrica quando è viva. E' in realtà una razza quattrocchi (raja miraletus). La razza quattrocchi vive per lo più infossata nella sabbia o nel detrito fine.

Il corpo è diviso in due parti: una comprende capo, tronco e pinne pettorali (ed è di forma romboidale) e l’altra che comprende le pinne ventrali, dorsali e caudale, di forma più o meno allungata. Come sempre, gli occhi si trovano sul dorso, mentre le fessure branchiali, le narici e la bocca si trovano nella parte ventrale.