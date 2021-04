Usa chiedono di sospendere il vaccino Johnson & Johnson

Vaccini e dubbi, stop precauzionale, a Johnson & Johnson negli Stati Uniti. Secondo l'autorevole New York Times, martedì la Food and Drug Administration e il Centers for Disease Control — la prima svolge l’attività della nostra Aifa negli Stati Uniti — chiederanno di fermare le somministrazioni di Johnson & Johnson con effetto immediato.

La decisione si deve alle reazioni di sei donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni nelle due settimane successive al vaccino: hanno sviluppato una rara malattia legata ai coaguli di sangue. Una delle sei donne è morta, un’altra è in condizioni critiche. Negli Usa hanno ricevuto l’unica dose del vaccino Johnson & Johnson in 7 milioni.