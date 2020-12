Usare la mascherina allontana l’ansia e riduce la depressione: lo studio

Indossare correttamente la mascherina non aiuta solo a prevenire il contagio da Sars-Cov-2, ma è anche associato a meno ansia e solitudine e maggiore benessere generale. A scoprire che utilizzare questa importante misura di precauzione per ridurre il rischio di contagio da Sars-Cov-2 è associato a maggior benessere mentale è uno studio apparso in pre-print nell'archivio internazionale Medrxiv e in attesa di pubblicazione su rivista.

Da quando è iniziata la pandemia di Covid-19, e con lei l’uso dei sistemi di protezione individuale era l’11 Marzo e il rispetto del distanziamento sociale, l’opinione più diffusa è stata quella che vedeva nella mascherina il responsabile del deterioramento mentale delle persone. Il progetto di ricerca Covid Life, promosso dall’Università di Edimburgo ha raccolto tramite la piattaforma Qualtics i dati di 11 mila cittadini del Regno Unito nel periodo tra aprile e giugno 2020, che dimostrerebbe il contrario. Era l’11 marzo 2020 quando il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da Covid-19 era da considerarsi una pandemia, sottolineando, tuttavia, che essa poteva ancora essere controllata (World Health Organization, 2020). Da quel momento in poi, le nostre vite sono drasticamente cambiate a causa di una serie di restrizioni e limitazioni volte a salvaguardare il nostro e l’altrui stato di salute. Nonostante le suddette restrizioni varino da paese a paese, sono tre le raccomandazioni che accomunano ciascuno di noi: distanziamento sociale, detersione frequente delle proprie mani e utilizzo delle mascherine. A partire dalla sopracitata data, numerosi studi hanno indagato quali siano state le ripercussioni a livello psicologico, determinate dal Covid-19 e dal lockdown.

Il risultato della ricerca Britannica

Il risultato dello studio “Face covering adherence is positively associated with better mental health and wellbeing: a longitudinal analysis of the CovidLife surveys”, ancora in attesa di pubblicazione su una rivista scientifica, è quello che l’uso dei sistemi di protezione individuale, ossia la mascherina, sarebbe associato ad un maggiore benessere psichico della popolazione. Chi indossa la Mascherina è meno ansiosi e meno depresso. Il paper è apparso in pre-print nell’archivio internazionale Medrxiv ma ha già dato la possibilità agli scienziati di determinare che le persone che non indossano la mascherina sono più spesso soggette ad ansia, depresse e in solitudine rispetto a chi invece rispetta le norme anti contagio Sars-Cov-2.

I risultati in contrasto con l’opinione più comune: le buone ragioni per indossare la mascherina.

In realtà, sulla base di questa nuova indagine condotta dal team scozzese, è vero il contrario: chi aderisce più coscienziosamente alle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (mascherina, distanziamento, igiene) ha invece un livello di benessere mentale maggiore, legato principalmente i numeri della ricerca sull’uso della mascherina. Gli scienziati dello Usher Institute for Population Health Sciences and Informatics, della Divisione di Psichiatria e del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Edimburgo, in collaborazione con l’Università di Stirling sono stati coordinati dalla professoressa Drew Altschul. I numeri contenuti nel documento dicono che chi indossa la mascherina ha fino al 60% delle probabilità in meno di sentirsi ansioso, il 25 meno di manifestare sintomi depressivi e circa il 70% meno di sentirsi solo. Nell’abstract dello studio si legge, infatti, che “Gli individui che indossavano le mascherine per “la maggior parte del tempo” o “sempre” hanno una salute mentale e un benessere migliori di quelli che non lo fanno”, continuano poi gli scienziati: “Questi risultati suggeriscono che indossare la mascherina più spesso non avrà un impatto negativo sulla salute mentale” e ad una minore incidenza di ansie e stati depressivi.