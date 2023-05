Usare una VPN fa accedere a contenuti bloccati nella tua area geografica?

Internet è democratico. O almeno, la sua anima lo è. Durante i primi anni di vita del www, Internet era un luogo dove scambiarsi informazioni su qualunque cosa, nel modo più libero e non controllato che si potesse mai aver pensato. Naturalmente, con il passare del tempo, da “piazza aperta” è passato ad essere un mercato controllato, e oggetto di leggi e regolamentazioni da parte degli Stati.

Quindi oggi, non tutti i contenuti di Internet sono disponibili in ogni paese. A partire da sistemi molto diffusi quali Facebook e Google.

La soluzione esiste

Esiste un modo per aggirare questi blocchi? Si, fortunatamente, e si chiama VPN. Se ti interessa puoi provarla anche tu con la nostra VPN prova gratuita.

VPN – un acronimo che sta per Virtual Private Network – è un servizio digitale che ci permette di nascondere la nostra posizione geografica. Questi sistemi sono fondamentali per gli utenti che vivono in zone in cui esistono dei blocchi: a permettere lo scambio di dati ci sono sempre servizi di questo tipo.

Come funziona?

Attraverso il processo che viene chiamato tunneling, i dati che ci contraddistinguono – ovvero il nostro indirizzo IP – vengono nascosti dal server VPN a cui ci stiamo appoggiando. Questo server poi farà sì che il nostro traffico appaia proveniente da un'altra posizione geografica, anche dall’altra parte del mondo, in modo da poter aggirare il blocco.

Una VPN, per di più, non si limita solo a questo: attraverso l’utilizzo di una chiave crittografica, protegge i nostri dati da possibili intrusioni. Un utente malintenzionato per riuscire a decrittare i nostri dati dovrebbe far lavorare il proprio computer addirittura per milioni di anni.

Perché alcuni contenuti sono bloccati?

Moltissimi contenuti non sono ritenuti di interesse internazionale, di conseguenza si appoggiano a server regionali che operano solamente in una determinata posizione geografica. Questo significa che molti contenuti potrebbero non essere disponibili al di fuori di quella regione. Quindi tu, che magari sei in viaggio di lavoro in America, potresti non avere accesso a molti contenuti italiani, e una volta tornato in Italia, potresti non riuscire ad accedere a certi contenuti internazionali.

Poi ci sono quelli che vengono definiti i blocchi, effettuati dai Paesi direttamente, impediscono l’accesso a tutti gli utenti di una certa regione a determinati contenuti.

Qualche esempio?

Per quanto riguarda i contenuti regionali: il catalogo Netflix italiano differisce per molti punti da quello americano. Oppure si tratta di contenuti prevalentemente interessanti per un certo Paese di riferimento – e in questo caso parliamo spesso di contenuti in streaming – come video live delle campagne elettorali americane, o delle partite di Nba, o del gazzettino delle squadre di serie D dei dintorni di Bari.

Per quanto riguarda i blocchi invece, un caso eclatante è quello della Cina, che negli ultimi anni ha chiuso applicazioni quali Facebook, Whatsapp, e Instagram per esempio.

Insomma: se ti interessa continuare a usare ChatGPT dall’Italia, anche dopo il blocco deciso dal Garante per la Privacy italiano proprio negli ultimi mesi, la soluzione si chiama proprio VPN. Vediamo come si svilupperanno le cose in futuro.