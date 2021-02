Ustica, incontro subacqueo con l’informe monaca di mare VIDEO

Ustica – Le suggestive immagini subacquee girate dall’utente Facebook Gigi Macchiarella, nei fondali della secca della Colombara, al largo delle coste palermitane. Il sub s’imbatte nella cosiddetta lepre o monaca di mare, un mollusco scuro considerato mortale nell'antichità per via dell'inchiostro, tossico per i suoi predatori: si pensava addirittura che chi la toccasse perdesse peli e capelli, da cui il nome scientifico Aplysia depilans. L’ammasso viscido e informe è in grado di appallottolarsi, per meglio mimetizzarsi tra la flora marina.