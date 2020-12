V-Day, è il grande giorno: alle 11,30 la prima iniezione in Sicilia FOTO

Palermo – E’ atterrato poco prima di mezzanotte a Punta Raisi, dopo uno scalo a Cagliari, il volo C27J dell'Aeronautica militare partito da Pratica di Mare, con a bordo i 685 vaccini Pfizer destinati alla Sicilia dei 9.750 arrivati in Italia in questa primissima tranche della campagna, al via oggi in contemporanea europea. All’aeroporto "Falcone-Borsellino" le fiale sono state consegnate ai carabinieri del Nas che, stamattina di buon’ora, le hanno trasportate all'ospedale Civico dove ci sono i due frigoriferi a -70 gradi in cui saranno conservate. Prima della somministrazione vanno diluite, da ciascuna è possibile estrarre circa sei dosi. Alle 8 all'ospedale Spallanzani di Roma, la prima vaccinata d’Italia: la 28enne infermiera Claudia Alivernini. A Palermo le vaccinazioni inizieranno invece alle 11,30: il primo a ricevere l’iniezione sarà il responsabile del pronto soccorso, Massimo Geraci. In lista c’è pure il governatore Nello Musumeci. Si continua alle 15.30 nella Rsa di via La Loggia: in tutto saranno vaccinati una sessantina di sanitari del Civico e circa 150 colleghi del Covid hospital del Cervello e di Villa Sofia.

Da lunedì cominceranno ad arrivare a Palermo – hub della distribuzione di boccette sull’Isola – le delegazioni di medici e infermieri dalle strutture di quasi tutte le province siciliane, tranne per ora Ragusa, Enna e Caltanissetta. Composte ognuna da 10 medici, faranno avanti e indietro fino a mercoledì 30 (il vaccino Pfizer può conservarsi al massimo 4 giorni a certe temperature) per ripresentarsi nel capoluogo tra una ventina di giorni per il secondo e ultimo richiamo che li immunizzerà per almeno 6 mesi, forse un annetto. Non molto, ma sempre meglio di niente. Il siero dovrebbe tuttavia offrire una forte protezione già dopo la prima dose. E i milioni di altre fiale necessarie e già prenotate? Pfizer ha assicurato che nei primi giorni della prossima settimana saranno pronte altre 450mila dosi, portate direttamente dall'azienda farmaceutica nei 300 punti di somministrazione individuati sul territorio nazionale. A regime sull’Isola ci saranno 345 vaccinatori e 36 centri.

