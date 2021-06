Ragusa - Va in pensione il presidente del Tribunale di Ragusa, Biagio Insacco, palermitano. Si era insediato il 4 settembre del 2017 al posto di Giuseppe Tamburini, arrivato dal dismesso Tribunale di Modica, e poi andato in quiescenza nel dicembre 2016. Il presidente Insacco era stato, in precedenza, presidente di sezione penale della Corte di Appello di Palermo.

Sarà sostituito, durante la vacatio, dal suo vice Vincenzo Panebianco.