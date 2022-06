Vacanze 2022, Airbnb: 3 mete italiane nella Top10 mondiale, 1 è in Sicilia

Roma - Crescono i segnali di un’estate di ripresa del turismo, che potrebbe far segnare flussi superiori al pre pandemia. Secondo Airbnb, già alla fine di aprile le notti prenotate per l'estate 2022 sulla sua piattaforma avevano fatto registrare un +30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel primo trimestre dell'anno, più della metà dei booking degli italiani vanno a destinazioni nazionali, che continuano a essere preferite alle estere.

I vacanzieri puntano le località di mare, a massimo 5 km dal lungomare: piscina (nonostante la spiaggia vicina), cucina e aria condizionata i filtri di ricerca più popolari sul sito. Le destinazioni di tendenza per volumi di ricerca vedono i lidi del Belpaese fra i più “trendy”, non solo per i connazionali: l'Italia è l'unica nazione che ha 3 location nella Top10 mondiale. Due in Sardegna: Villasimius e San Teodoro. E una in Sicilia: San Vito Lo Capo, nel trapanese (foto).