Vaccini, a che punto siamo? Come sta la Sicilia rispetto al resto d’Italia

Ragusa – Al 2 febbraio 2021 sono più di 200mila i vaccini anti Covid consegnati alla Sicilia degli oltre 2 milioni giunti in Italia: ad oggi la quarta fornitura del Paese per quantità. La speciale classifica della piattaforma governativa vede l’Isola 13esima per somministrazioni, l’81,6% delle fiale ricevute finora: quasi 85mila sono state iniettate a donne, e circa 78mila a uomini. L’impressione è che, dato l’andamento incerto dei rifornimenti, si stia mettendo da parte una scorta così da misurare meglio tempi e modi di prosecuzione della campagna. I programmi di somministrazione per over 80 e insegnanti, infatti, stanno già slittando.

A dar man forte, tra qualche giorno, ci penserà Astrazeneca, che ha da poco incassato i due pareri favorevoli di Ema e Aifa: un vaccino per "giovani", visto che il bugiardino raccomanda di utilizzarlo nei soggetti tra i 18 e i 55 anni di età. Non solo: l'agenzia del farmaco europea gli ha riconosciuto un'efficacia abbastanza ridotta rispetto agli altri, pari al 59,5%, e il richiamo perché l’organismo sviluppi gli anticorpi avverrebbe da 4 a ben 12 settimane dalla prima iniezione: obiettivamente, si poteva dare un po’ più di tempo alla ricerca perché facesse di meglio. Salvo nuovi ripensamenti unilaterali, tra l'8 e il 14 di febbraio dovrebbero giungerne in Italia circa 430mila dosi, più altre 600mila nella settimana successiva, per un totale a fine aprile di 3,4 milioni. Nel frattempo il commissario Arcuri afferma che nel corso di febbraio – tenuto conto anche delle riduzioni di Pfizer e Moderna – nel nostro Paese arriveranno dalle tre le aziende 4 milioni di dosi che, a fine mese, porteranno il computo totale di quelle fin qui ricevute a quasi 6 milioni e 365mila.