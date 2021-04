Vaccini, anche J&J per over 60 dopo il parere Ema sulle trombosi

Roma - Il siero monodose Johnson&Johnson è raccomandato, come Astrazeneca, per gli over 60. "Il vaccino Janssen (il nome corretto, ndr) il cui uso è approvato a partire dai 18 anni di età, dovrà essere preferenzialmente somministrato a persone di età superiore ai 60 anni, ovvero a coloro che, avendo un rischio elevato di malattia grave e letale, necessitano di essere protette in via prioritaria" scrivono in una nota congiunta Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità; Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa; e Gianni Rezza, capo della Prevenzione del ministero della Salute.

La decisione è arrivata dopo il "pronunciamento dell’Ema", l'agenzia europea del farmaco, che ribadisce “l’estrema rarità degli eventi di trombosi associata a trombocitopenia" e i vantaggi incomparabili rispetto ai rischi “considerato che tale vaccino si è dimostrato sicuramente efficace nel ridurre il rischio di malattia grave, ospedalizzazione e morte connesso al Covid-19”. In questa prima fase, la quantità è ancora limitata: oggi saranno distribuite nelle nostre regioni le prime 184 mila dosi, fermate al hub di Pratica di Mare in attesa delle nuove analisi della Fda americana. In Italia ne sono attese in tutto mezzo milione entro fine aprile.