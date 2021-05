Vaccini Covid, assalto all’hub: ressa inverosimile a Palermo VIDEO

Palermo - Dalla gente rispedita a casa per esaurimento scorte alla folla di centinaia di cittadini, 40 ore dopo, davanti ai cancelli dell'hub: lo stop di due giorni nella somministrazione dei richiami con Astrazeneca ha fatto sentire i suoi effetti oggi alla Fiera del Mediterraneo. Non è bastato svegliarsi col gallo e mettersi in fila già dalle 6: molti iscritti hanno dovuto attendere ore in piedi prima di accedere al centro vaccinale.

Questo perchè in coda c’era anche chi aveva prenotato il richiamo venerdì e sabato, ed è stato rinviato a domenica per assenza dei sieri anglo svedesi. “Una volta superato l'ingresso il percorso era molto fluido - riferisce un residente riuscito a oltrepassare la soglia dopo due ore e mezza -, ma fuori ho lasciato una lunghissima coda".