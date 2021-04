Vaccini Covid, in Sicilia al via le prenotazioni dai 65 anni

Ragusa – Con la bellezza di quasi 300mila dosi nei congelatori, ad oggi, in Sicilia prende il via il piano vaccinale anti Covid per i cittadini dai 65 ai 69 anni, non compresi nei target per cui sono già in corso prenotazioni e iniezioni. A loro è riservato il siero Astrazeneca e le procedure per fissare l’appuntamento sono identiche: tramite il sito delle Poste prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o il portale www.siciliacoronavirus.it. Ricordiamo che, oltre alle modalità online, sono disponibili: il numero verde gratuito 800.00.99.66, gli sportelli Postamat e l’agenda dei portalettere, in via diretta.

Per quanto concerne i luoghi: oltre ad ambulatori e hub provinciali, a fine aprile diventeranno sedi deputate alle inoculazioni centri commerciali, palasport, fiere ma anche terme, palestre e parcheggi. L’obiettivo resta toccare dai primi di maggio il traguardo delle 50mila somministrazioni quotidiane, richieste dal commissario straordinario Figliuolo. In provincia di Ragusa, le nuove strutture sono state individuate nella Fiera Emaia a Vittoria e nell'ex Agip a Modica. Per ogni dettaglio vi rimandiamo alla nostra guida alla campagna vaccinale siciliana.