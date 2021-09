Vaccini Covid, la Sicilia accelera sulla terza dose: pronti con gli over 80

Ragusa - "Siamo pronti a somministrare la terza dose a over 80, personale Rsa e sanitari: aspettiamo soltanto le indicazioni del commissario nazionale Figliuolo e poi partiamo". Così il dirigente generale della Pianificazione strategica dell'assessorato siciliano alla Salute, Mario La Rocca: "Sugli ultra 80enni abbiamo una copertura dell'80% e siamo ben felici di potere procedere con la dose aggiuntiva - annuncia -. I vaccini ci sono, non abbiamo alcun problema di approvvigionamento". Ma da mesi, ormai: ad oggi ne figurano circa un milione da scongelare.

Come si vede sulla piattaforma governativa, il richiamo cosiddetto “addizionale” - che sull’Isola è già partito ufficialmente il 20 settembre per i pazienti super fragili - è già stato inserito, in blu scuro, nella tabella delle somministrazioni regionali per fasce d’età (foto allegata). Ormai non c’è più quasi nessuno in attesa della seconda dose e sono ancora tanti, in celeste chiaro, gli irrecuperabili che ancora aspettano la prima. Il “rinforzo” degli anticorpi è reso opportuno anche dall’imminente ritorno della Sicilia in zona bianca, possibile già da lunedì prossimo 4 ottobre, visto che i bollettini serali continuano ad essere confortanti. L’unico comune dell’Isola che continua a fare zona a sé è Francofonte, in provincia di Siracusa, prorogato in arancione fino a mercoledì 6.