Vaccini Covid, le “cavie” della seconda dose eterologa

Ragusa – Il 17 giugno in Sicilia sono state appena 37 le prime dosi di AstraZeneca somministrate ad over 60: uno su tre è sparito dai "radar" dei centri vaccinali che per loro sono aperti da mesi, benché rischino più degli altri a infettarsi. Quasi 3,3 milioni di siciliani hanno ricevuto almeno una dose del siero anti Covid su una platea di 4,9 milioni: escludendo i circa 200mila under 12 non vaccinabili siamo oltre il giro di boa, ma la seconda dose è vitale per il tragitto di ritorno. E su questa pesa, per i tanti che sono invece under 60, l’incognita del richiamo con un siero diverso dal primo.

“Sulla base delle esperienze del passato sembra una strategia che può essere impiegata, ma su quelli Covid ci sono prove limitate ed è importante raccogliere maggiori informazioni e monitorare con attenzione" dice Marco Cavaleri dell'Ema. E le “prove” per verificare scientificamente quel “sembra” sono in parte anche i cittadini. "Da una prospettiva dell'Ema non è facile in questa fase esprimere una netta raccomandazione – aggiunge -, anche perché non è chiaro se la compagnia abbia interesse a chiedere l'autorizzazione per aggiungere informazioni sul prodotto. Non appena avremo più dati valuteremo se fare una dichiarazione sul mix”.

Va detto che, al momento, non tutti gli scienziati sono d’accordo sul tema: anche Andrea Crisanti vorrebbe più dati prima di esprimersi con perentorietà, mentre Massimo Galli è più tranquillo sulla formula. La maggior parte ritiene tuttavia la soluzione efficace e sicura. "Le ricerche fatte fino ad ora confermano che il mix non solo funziona ma garantisce una migliore copertura" insiste Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri -. Fare la prima dose con un certo vaccino e la seconda con un altro non è cosa di oggi; due vaccini diversi sono stati sperimentati per la prima volta a Parigi 34 anni fa per l’Hiv e si è capito subito che l’idea era buona".

Ma il risultato è estendibile anche a sieri studiati per un altro tipo di patologia? Il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini è convinto di sì: "Gli studi clinici garantiscono una sicurezza molto elevata e a lungo termine, eventuali problematicità vanno escluse alla luce dei dati disponibili". L’ex direttore dell’Aifa invece, Luca Pani, sostiene che può essere "un pericoloso boomerang": per lui il fatto che le agenzie regolatori non assumano una posizione netta è “incomprensibile e irrazionale” e rappresenta una “gravissima perdita di credibilità”. Un danno d’immagine che, purtroppo, ha minato la fiducia di parecchia gente.