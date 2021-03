Vaccini Covid, morti e malori: le 3 spiegazioni razionali della scienza

Roma - Sono essenzialmente tre le spiegazioni fornite da medici e ricercatori per rendere conto degli effetti collaterali dei sieri anti Covid, in qualche caso fatali, riportati dai media mentre il mondo continua giustamente a vaccinarsi. La prima, ritenuta la più plausibile, è che si tratti di una banale coincidenza: la concomitanza con l’iniezione è solo casuale e la morte sarebbe comunque sopraggiunta per cause indipendenti. In questo caso l’esame autoptico scoglie molti dubbi, anche se non sempre tutti. Perché solo alcune persone in età adulta, seppure in misura infinitesimale, sono colte da peggioramenti delle condizioni di salute così gravi e repentini? La scienza ha bisogno di tempo per svolgere analisi e test, ma è una domanda che certamente si porrà.

La seconda spiegazione è che alcuni singoli lotti possano essere stati contaminati da impurità: a monte, nella produzione in fabbrica, o durante il loro complesso trasporto internazionale. Anche qui è possibile accertarlo, con delle analisi sul contenuto come sta già avvenendo non solo in alcuni paesi Ue ma anche in Sicilia, per far luce sui casi di Siracusa e Catania. Pure nel 2014 col vaccino influenzale Fluad, ad esempio, si segnalarono eventi avversi e concomitanti che si rivelatisi poi del tutto estranei ai sieri. La terza spiegazione è che il vaccino possa favorire una predisposizione già presente, ma mai accertata, del soggetto allo sviluppo di patologie serie e potenzialmente letali, come trombosi ed embolie polmonari. Se legate o meno al principio attivo o ad altro saranno sempre le analisi di laboratorio a dircelo, anche in quest’ultima eventualità.