Vaccini, da lunedì arrivano quelli Moderna: si conservano anche a 2 gradi

Moderna in soccorso di Pfizer-Biontech, che stenta a stare appresso alle ordinazioni da tutto il continente, ma soprattutto in aiuto nostro: già dalla prossima settimana arriveranno le prime dosi del suo vaccino anti Covid-19. Al nostro Paese andranno in tutto 10,768 milioni delle 80 milioni di dosi che la casa farmaceutica americana promette di far atterrare complessivamente in Europa, dove al momento siamo primi per numero di vaccinazioni: 323.000 secondo i dati aggiornati a stamattina.

Il primo carico di un milione e 300mila fiale Moderna, sarà distribuito In Italia le nei prossimi 3 mesi a cadenza settimanale: 100mila a gennaio, 600mila a febbraio e 600mila a marzo. Si aggiungeranno ai 3,4 milioni della fornitura Pfizer attualmente in distribuzione negli hub sparsi sul territorio nazionale. Sicuro ed efficace al 94%, il siero - già stato approvato in Stati Uniti, Canada e Israele - ha ricevuto l'autorizzazione anche dell'Agenzia europea del farmaco e il via libera dell'Ue al commercio. Il vaccino Moderna E’ però il più costoso di tutti: circa 18 dollari a dose contro i 12 dollari di Pfizer e addirittura gli 1,78 dollari di Astrazeneca, ancora in attesa di disco verde. Il vantaggio di Moderna è la capacità di conservarsi, per 30 giorni, alle temperature di un normale frigorifero, dai 2° agli 8°C rispetto ai -70 della Pfizer.