Vaccini, entro Pasqua arrivano 3 milioni di dosi

Roma - Tra lunedì 29 marzo e il 4 aprile, il giorno di Pasqua, in Italia arriveranno quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più di quante ne sono state consegnate in 45 giorni tra gennaio e febbraio.

Oggi è stata superata la soglia dei 9,2 milioni di dosi somministrate, vale a dire che il 18,6% dei 51 milioni circa di italiani che possono ricevere il vaccino hanno avuto almeno una dose e 2,9 milioni di persone, il 4,9% della popolazione vaccinabile, è immunizzata. Numeri ancora bassi e lontani da quel 70% che rappresenta il raggiungimento dell’immunità di gregge.

Il commissario Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato che la prossima settimana arriveranno circa 3 milioni di dosi di vaccino: oltre un milione di Pfizer, oltre 500mila di Moderna e un milione e 300mila di Astrazeneca.

Per accelerare sulla somministrazione saranno costruiti grandi hub e si faranno arrivare le dosi necessarie in tempo. «Non c'è nessun problema di distribuzione, i vaccini arrivano. Bisogna tener conto che sono appaltati, per questo mese, 7,2 milioni di dosi: siamo in linea con le aspettative. Era previsto che arrivassero 15 milioni e 690mila vaccini, mentre chiuderemo con 14,2 milioni, che è sopra la stima iniziale. Dal prossimo mese incrementeremo», garantisce Figliuolo.