Vaccini, i medici e gli anziani di Ragusa possono aspettare

Ragusa – Medici e anziani di tutta la Sicilia unitevi, a Palermo. Il V-Day è alle porte: si comincia domenica 27 dicembre, pure se è giornata rossa, alle 11,30. Ma non tutti. N ppuntamento per i primi 685 vaccinati sparsi sull’Isola tra (molto) personale sanitario e (pochi) soggetti fragili, ben 445 sono palermitani, dunque non c’è il rischio di spostamenti di massa dalle altre parti dell’Isola. L’adunata generale è all'ospedale Civico, al Policlinico e alla Rsa di via La Loggia. Si continua nei tre giorni successivi, fino al 30, anche a Villa Sofia-Cervello e Asp, sempre nel capoluogo, con le delegazioni regionali dei reparti Covid: 240 persone in tutto, per loro si parte il 28. Il programma è già scritto.

Al Civico saranno vaccinati quotidianamente 10 operatori dell'ospedale Garibaldi di Catania, 10 del Cannizzaro, 10 di Ismett e 10 dell’istituto Bonino Pulejo di Messina; a Villa Sofia Cervello invece 10 operatori dell'Asp di Trapani, 10 dell'Asp di Agrigento, 10 dell'Asp di Siracusa e 10 del Papardo di Messina. Visto che, per l’esiguità dei numeri, si è ripetuto piu’ volte che si tratta una vaccinazione “simbolica”, alla Regione potevano fare la fatica di inserire “simbolicamente” anche qualche rappresentante delle province di Ragusa, Enna e Caltanissetta: le uniche mancanti nell’elenco, e che non hanno mancato di pagare il loro dazio al virus durante l’anno come tutte le altre. Poi, dal 31, la campagna si stopperà. Riprenderà nei primi giorni del 2021, dopo l'invio di una nuova fornitura da parte del commissario nazionale per l'emergenza Domenico Arcuri, ma non si sa ancora con esattezza quando né come. I ragusani attenderanno quindi pazientemente e diligentemente l’anno prossimo, sperando che ci si ricordi anche di loro.