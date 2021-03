Vaccini, il report Aifa su tutte le reazioni avverse ai tre sieri

Roma - A poco più di due mesi dall'inizio della campagna vaccinale, l’Agenzia italiana del farmaco pubblica un nuovo report sulle reazioni avverse riscontrate nei tre differenti sieri somministrati alla nostra popolazione. Sono state valutate 30.015 segnalazioni su un totale di 4.118.277 dosi somministrate in totale tra Pfizer, Moderna e Astrazeneca. E’ emerso in effetti un livello di effetti indesiderati più elevato di quello che abitualmente si osserva per altre vaccinazioni, ad esempio quella antinfluenzale, ma coerente con i risultati degli studi clinici". Il 93,6% è riferito a eventi non gravi e risulta in linea con le informazioni già presenti nel riassunto delle caratteristiche del prodotto” si legge nel rapporto e, contrariamente a quanto si potrebbe pensare dopo le recenti cronache registrate anche in Sicilia, le segnalazioni riguardano soprattutto il vaccino Pfizer (96%), che è stato il più utilizzato, e in misura infinitamente minore Moderna (1%) e Astrazeneca (3%).

Quest’ultimo in particolare, a causa di reazione avverse che hanno avuto eco sulla stampa anche estera, è tuttora guardato con diffidenza da parte di alcuni cittadini. Per tutti e tre i sieri, gli eventi più frequenti sono febbre, cefalea, dolori muscolari/articolari e in sede di iniezione, brividi e nausea. La frequenza cumulativa di segnalazioni non è differente tra prima e seconda dose per Pfizer e Moderna, si sono cioè registrati indipendentemente che si trattasse della dose iniziale o del successivo richiamo a distanza. Nella maggioranza dei casi, l’87%, gli eventi sono insorti lo stesso giorno della puntura o quello successivo, comunque nell’arco delle prime 48 ore. Le segnalazioni gravi, per le quali è in corso la valutazione del nesso causale con le vaccinazioni, corrispondono al 6,1% del totale.