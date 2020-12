Vaccini, in Sicilia 223mila dosi da metà gennaio: a Ragusa solo 40 scatole

Ragusa - Le prime 223 mila dosi di vaccino anti-Covid della Pfizer per 111.449 persone (2 a testa) arriveranno in Sicilia entro metà gennaio: il 40% sarà destinato agli operatori sanitari; il resto a ospiti e dipendenti delle Rsa, su base volontaria. È la parte del “bottino” - l'8% circa della prima trance nazionale di 3,4 milioni di dosi - assegnata all'Isola dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, sempre che il 29 dicembre giunga finalmente l’ok dell’Ema. La Regione ha risposto inviando la lista dei 33 ospedali pubblici che saranno impegnati nella prima campagna di vaccinazione. Nell'elenco sono stati inserite le strutture dotate o in via di rientrano quelli dotati di degli ospedali inviato ad Arcuri la Regione ha specificato quali ospedali hanno celle frigorifere idonee a conservare i sieri a -80°C, o che li stanno acquistando in questi giorni.

A Palermo figurano Cto e Cervello (che possono immagazzinare oltre 700 scatole), Ismett ( 384), Policlinico (1.060), Ingrassia ( 1500) e i nosocomi provinciali di Termini Imerese, Corleone, Petralia Sottana, Partinico (1.500 confezioni ciascuno). A Catania ci sono Policlinico (300), San Marco (300), Garibaldi (20), Cannizzaro (90) e Caltagirone (45). A Messina Bonino Pulejo (458), Piemonte (458) e Policlinico (120). Infine Siracusa (700), il Sant'Elia di Caltanissetta ( 1.700), Agrigento (70), l'Umberto I di Enna ( 160) e Ragusa (40), fanalino di coda: i nosocomi di Modica, Vittoria, Scicli e Comiso non hanno ancora frigoriferi adatti. Il Sant'Antonio Abate e Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, le celle frigo sono in corso di acquisizione.

Altri se ne potranno aggiungere nei prossimi giorni, quando saranno pubblicati inoltre due bandi di concorso lampo, con scadenza il 4 gennaio, per laureati e specializzandi da impiegare nella somministrazione. Ogni presidio vaccinerà almeno 2 mila persone in 15 giorni. La Gesap, che gestisce l'aeroporto di Punta Raisi, si è proposta come base di stoccaggio. Secondo quanto stabilito dal commissario, i vaccini saranno smistati negli ospedali di arrivo dalla base di stoccaggio centrale in Campania, attraverso Tir dotati di celle frigorifero. Anche in Sicilia, mettendo a disposizione le proprie celle frigo ma probabilmente sarà coinvolta solo in una seconda fase, quando verranno coinvolte le altre categorie. Si conta di arrivare a una copertura del 90 per cento della popolazione entro la fine dell'anno. Si tratta di migliaia di persone al giorno e potrebbe essere riproposta la Si terranno in drive-in, palestre, stadi e ci si potrà prenotare attraverso una app sul telefonino.