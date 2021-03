Vaccini, la piattaforma spedisce a Scicli malato di Parkinson calabrese

Cosenza - Dal 21 marzo è attivo il servizio di prenotazione regionale per la somministrazione dei vaccini anti Covid, esteso anche alle categorie delle “persone fragili”, individuate attraverso i codici di esenzione previsti dal Sistema sanitario nazionale.

Nelle ultime ore in Calabria, i disservizi segnalati dagli utenti aumentano e diventano storie di diritti negati. Capita, ad esempio, che un malato di Parkinson calabrese (invalido al 100 per cento), con la moglie gravata da altre patologie, venga “spedito” (neanche fosse un pacco postale) a fare il vaccino all’ospedale Busacca di Scicli, il giorno di Pasquetta. Il caso è stato portato all’attenzione del Tgr Calabria.

La storia di Mattia, malato di Parkinson. La moglie: «Surreale, siamo disposti a pagarlo ma fatecelo a casa»

A 70 anni Mattia per sottoporsi al vaccino dovrebbe fare 400 km, cambiando persino regione. Come è possibile? Il grido d’aiuto della moglie a Open: «Siamo barricati a casa da marzo, il nostro è un ergastolo. Con il vaccino avremmo potuto rivedere i nostri figli. E, invece, saremo costretti a rifiutarlo. Lo Stato ci ha abbandonati».

«Confermato l’appuntamento per la prima dose del vaccino Covid-19 in data 5 aprile 2021 presso l’ospedale Busacca a Scicli nella fascia oraria 13-14». A ricevere questo messaggio è Mattia, 70 anni, malato di Parkinson da più di 20 anni, invalido al 100 per cento con accompagnamento e legge 104, dopo essersi prenotato tramite il numero verde. Fin qui nulla di strano se non fosse che Mattia abita a Cosenza e che il giorno di Pasquetta, secondo il messaggio ricevuto, dovrebbe viaggiare dalla Calabria alla Sicilia, a Scicli per sottoporsi alla somministrazione di Pfizer. Oltre 6 ore di viaggio in auto, più di 400 km. Senza parlare poi della situazione dei mezzi pubblici: Mattia e sua moglie Rossella dovrebbero prendere prima un bus, poi due treni per “sbarcare” a Scicli dopo la bellezza di 23 ore di tratta. Un viaggio della speranza, neanche per andare negli States.

«Non c’è logica in questo sistema di prenotazione, è surreale. Forse pensano di fargli fare il vaccino da Montalbano? C’è anche cattiveria e accanimento verso le persone deboli e fragili – tuona la moglie di Mattia -. Al sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri dico: se lo venga a prendere lui mio marito e lo porti a Scicli con un volo militare». Poi lancia una provocazione: «Se non vogliono darci il vaccino, siamo disposti persino ad acquistarlo, a qualsiasi prezzo ma fatecelo a casa, a domicilio. Siamo pronti a rinunciare a tutti i risparmi della nostra vita per una speranza in più di vivere e di vedere i nostri figli».